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    08:51, 23 Август 2023 | GMT +6

    Более 3 тысяч проектов одобрено в рамках льготного микрокредитования молодежи в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках механизма льготного микрокредитования молодежи поступило 5,3 тысячи заявок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    По данным Правительства, по состоянию на 10 августа текущего года поступило более 5,3 тысячи заявок, одобрено 3 344 проекта.

    Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные – на стадии финансирования.

    Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

    Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.

    В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге.


    Теги:
    Правительство РК Бизнес Экономика Молодежь для mail.ru Правительство
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