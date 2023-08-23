Более 3 тысяч проектов одобрено в рамках льготного микрокредитования молодежи в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках механизма льготного микрокредитования молодежи поступило 5,3 тысячи заявок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По данным Правительства, по состоянию на 10 августа текущего года поступило более 5,3 тысячи заявок, одобрено 3 344 проекта.

Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные – на стадии финансирования.

Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.

В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге.