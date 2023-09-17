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    12:07, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 3 тысяч проектов молодежи получили льготные микрокредиты - Минтруда РК

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    В АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило более 6 тысяч заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов. Уже одобрено 4 122 проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

    Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

    Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в следующих регионах: Туркестанском (851), Жамбылском (514), Кызылординском (434), Алматинском (401), Западно-Казахстанском (393), Карагандинском (392).

    Решением конкурсных комиссий одобрено 4122 проекта, на реализацию 3222 из них уже выданы кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладают сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

    Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

    Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. С 4 сентября текущего года расширен перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых.

    Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются:

    - денежные средства, размещенные на счетах в банках второго уровня;

    - недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в селах и сельских населенных пунктах;

    - земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (пашни);

    - земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ;

    - земельные участки для ведения садоводства;

    - специализированная техника.

    При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

    Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Необходимый перечень документов:

    1. документ, удостоверяющий личность;

    2. бизнес-план по проекту;

    3. справка из обслуживающего банка о наличии счета;

    4. справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

    5. документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

    6. отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

    7. документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

    Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

    - приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

    - приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

    - производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

    - организации и (или) развития игорного бизнеса;

    - деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

    - выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

    - погашения кредиторской задолженности;

    - личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

    Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

    Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

    Заявки на получение микрокредитов принимаются во всех областях и городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент.


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