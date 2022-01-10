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    17:49, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Более 3 тысяч подростков вакцинированы в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН - АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумыров рассказал о текущей эпидситуации в регионе, а также поделился своим мнением по поводу необходимости ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ревакцинация нужна, потому что после вакцинации иммунитет работает только примерно 6 месяцев, потом идет снижение реакции организма на вирусную инфекцию. Мы уже проводим ревакцинацию, у нас уже примерно 9535 человек ревакцинированы. В основном это медработники – 2743, и сотрудники силовых структур – 2376», - сказал Аманбек Жумыров в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    Он также не исключил возможности появления в регионе штамма «омикрон».

    «Как вы знаете, омикрон уже зарегистрирован в Казахстане, этот штамм очень быстро распространяется, в любой момент он может появиться в нашей области. У нас с января идет рост заболеваемости, за последние 3 дня идет регистрация в среднем 25-27 человек. В конце декабря и начале января у нас были 1-2 случая, но на сегодня идет быстрый рост. Поэтому, мы призываем население пройти ревакцинацию, а также вакцинацию для тех, кто еще не вакцинировался», - подчеркнул спикер.

    «Мы также проводим вакцинацию подростков. У нас на сегодняшний 93600 доз вакцины Pfizer получили, вакцинацию прошли 5531 человек, из них 3241 подростки», - заключил он.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Минздрав РК Мангистауская область
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