Более 3 тысяч памяток по профилактике коронавируса раздали в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы волонтеры раздали более 3 тысяч памяток по профилактике коронавируса. Об этом рассказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту города Алматы по решению Регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции специалистами круглосуточно проводится эпидемиологический контроль за прибывающими международными рейсами.

Целью является оперативное выявление людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию, а также установление за всеми прибывшими в Алматы пассажирами медицинского наблюдения на срок инкубационного периода. Для этого на борту самолета пассажиры заполняют карантинную декларацию с указанием контактных данных и на пограничном контроле сдают специалистам департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы после тепловизорного контроля температуры тела.

«В аэропорт Алматы прибыло 250 авиарейсов, выявлено и изолированно в инфекционную больницу 29 больных, пролечены и выписаны 24. Лабораторно-подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано», - пояснила Айзат Молдагасимова.

Также контролируется соблюдение противоэпидемического режима объектов общественного питания, торговли и обслуживания на территории аэропорта на наличие и применение медицинских масок и дезинфицирующих средств.

«Выявлены нарушения масочного режима и составлены предупредительные письма на 15 предпринимателей; контролируется наличие и вручение пассажирам авиарейсов памяток и систематическое транслирование по внутреннему телевидению и громкой связи видео и текста по соблюдению мер предосторожности по коронавирусной инфекции. На сегодня в зале вылета аэропорта Алматы пассажирам розданы 3220 памяток, каждые 15-20 минут по телеканалам и радио идет трансляция мер предосторожности», - рассказала о проводимой работе А. Молдагасимова.

Следует отметить, что волонтерские организации также выразили инициативу и активно вовлечены в реализацию профилактических мероприятий. Они выполняют информативную функцию и раздают памятные листовки о мерах профилактики коронавируса.

«В зале вылета аэропорта с помощью волонтеров были розданы более 3 тысяч памяток», - рассказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова.

По состоянию на 7 февраля, в мире зарегистрировано 30840 случаев коронавируса, 633 из которых летальные (2,1%). В основном регистрация случаев в КНР – 30569 случаев (99,1%). Единичные случаи распространения инфекции произошли в 27 странах мира, наиболее многочисленны заносы инфекции в Японию (45 случаев), Сингапур (30 случаев), Таиланд (25 случаев), Гонконг (24 случая) и Южную Корею (23 случая).