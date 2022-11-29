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Более 3 тысяч мошенничеств в РК совершено при помощи подменных звонков от «сотрудников банка»

29 Ноября 2022, 15:53
Более 3 тысяч мошенничеств в РК совершено при помощи подменных звонков от «сотрудников банка»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По-прежнему, самым распространенным способом остается онлайн-торговля. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За полгода таким способом совершено 6 тысяч мошенничеств. Зарегистрировано 2,8 тысячи фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. В 1493 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

По его словам, путем направления фишинговых ссылок совершено свыше тысячи мошеннических хищений со счетов граждан, в том числе посредством создания или подключения к личному кабинету.

«Особую тревогу вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. Указанным способом с начала года совершено более 3 тысяч мошенничеств. В таких случаях мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой», - заключил спикер.


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