Более 3 тысяч кубометров дождевой воды откачали с улиц Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 270 кубометров воды вывезли из Атырау после проливного дождя. Откачка воды вакуумами продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов, к откачке воды с городских улиц привлекли 16 вакуумов, которые работают круглые сутки. Работы по откачке воды с улиц, площадей, дворов проводились в микрорайонах Мясокомбинат, Лесхоз, на улицах Сланова, Грибоедова, Амандосова, Рыскулбекова, Алтынсарина, Жиделы, Тайманова, Курмангалиева, Гагарина. Всего с ночи на субботу собрали и вывезли 3 270 кубометров воды.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области ожидается похолодание.