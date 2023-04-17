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Более 3 тысяч кубометров дождевой воды откачали с улиц Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Апреля 2023, 15:40
Более 3 тысяч кубометров дождевой воды откачали с улиц Атырау Фото: ТОО @Спецавтобаза»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 270 кубометров воды вывезли из Атырау после проливного дождя. Откачка воды вакуумами продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов, к откачке воды с городских улиц привлекли 16 вакуумов, которые работают круглые сутки. Работы по откачке воды с улиц, площадей, дворов проводились в микрорайонах Мясокомбинат, Лесхоз, на улицах Сланова, Грибоедова, Амандосова, Рыскулбекова, Алтынсарина, Жиделы, Тайманова, Курмангалиева, Гагарина. Всего с ночи на субботу собрали и вывезли 3 270 кубометров воды.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области ожидается похолодание.

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Атырауская область   Паводок   Регионы   Вода   Атырау  
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