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Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области

6 Октября 2019 02:35
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Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 3362 кражи зарегистрировано с начала года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Полицейскими задержан павлодарец 1991 года рождения, который средь бела дня со двора дома по улице Толстого пытался совершить кражу чугунной батареи стоимостью 7 000 тенге, принадлежащей горожанину, - сообщила пресс-служба департамент полиции Павлодарской области журналистам. - В этот же день в одном из магазинов областного центра 41-летняя павлодарка путём свободного доступа с прилавка пыталась совершить кражу женской сумки, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 35 000 тенге. Хозяйка сумки оценила нанесённый ей ущерб в 70 тысяч тенге».

В обоих случаях, по данным полицейских, начато досудебное расследование по факту попытки кражи.

«С начала года на территории области зарегистрировано 3 362 кражи», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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