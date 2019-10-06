Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 3362 кражи зарегистрировано с начала года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими задержан павлодарец 1991 года рождения, который средь бела дня со двора дома по улице Толстого пытался совершить кражу чугунной батареи стоимостью 7 000 тенге, принадлежащей горожанину, - сообщила пресс-служба департамент полиции Павлодарской области журналистам. - В этот же день в одном из магазинов областного центра 41-летняя павлодарка путём свободного доступа с прилавка пыталась совершить кражу женской сумки, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 35 000 тенге. Хозяйка сумки оценила нанесённый ей ущерб в 70 тысяч тенге».

В обоих случаях, по данным полицейских, начато досудебное расследование по факту попытки кражи.

«С начала года на территории области зарегистрировано 3 362 кражи», - добавили в ведомстве.