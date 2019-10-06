-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 02:32
-
-
-
-
04.10.2019 23:50
-
04.10.2019 23:23
-
-
-
-
-
04.10.2019 22:09
-
-
04.10.2019 21:48
-
04.10.2019 21:35
-
Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 3362 кражи зарегистрировано с начала года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими задержан павлодарец 1991 года рождения, который средь бела дня со двора дома по улице Толстого пытался совершить кражу чугунной батареи стоимостью 7 000 тенге, принадлежащей горожанину, - сообщила пресс-служба департамент полиции Павлодарской области журналистам. - В этот же день в одном из магазинов областного центра 41-летняя павлодарка путём свободного доступа с прилавка пыталась совершить кражу женской сумки, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 35 000 тенге. Хозяйка сумки оценила нанесённый ей ущерб в 70 тысяч тенге».
В обоих случаях, по данным полицейских, начато досудебное расследование по факту попытки кражи.
«С начала года на территории области зарегистрировано 3 362 кражи», - добавили в ведомстве.
- Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области
- «Золото» Кубка мира по кикбоксингу завоевал павлодарский полицейский
- Следователь по делу об изнасиловании павлодарки таксистом отстранён от должности
- Полиция взяла на особый контроль дело об изнасиловании павлодарки таксистом
- Павлодару нужна новая экологическая школа - Булат Бакауов
- Мотоциклист погиб в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана