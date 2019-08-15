Более 3 тысяч казахстанцев получили права по поддельным медсправкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения обсудили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В ходе координационного совета отмечено, что с 2015 года в ДТП погибли 11 тысяч человек, а 120 тысяч получили различные травмы.

«На безопасность дорожного движения влияет ряд факторов, в числе которых рост автопарка, состояние дорог, слабая профилактика правонарушений на транспорте и другие. Ситуация усугубляется низким качеством подготовки водителей в автошколах и возможностью нелегального получения водительских удостоверений. Так, прокурорами выявлены факты выдачи водительских прав свыше 3 тыс. лицам на основе поддельных медсправок, а также 923 лицам, состоящим на диспансерных учетах», - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, в стране функционируют 833 автошколы, большинство которых не обладают необходимой материально-технической базой.

«За 3 года правоохранительными органами расследовано свыше 100 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог. Причинен ущерб на сумму свыше 7 млрд тенге. 55 лиц привлечены к уголовной ответственности, 24 уже осуждены», - отметили в Генпрокуратуре.

Отдельная критика прозвучала в части ненадлежащего качества расследования уголовных дел о ДТП. Так, за последние 2 года прокурорами поставлено на учет 45 укрытых уголовных правонарушений, по 13 из которых состоялись приговоры.

Как отметил Генеральный прокурор в ходе координационного совета, в 90% случаев потерпевшими от насилия являются дети из неблагополучных семей.

«Латентный характер таких деяний требует усиления превентивной работы со стороны уполномоченных служб – ювенальной полиции, педагогов, врачей, соцработников. Немало нареканий вызывает качество расследования и раскрытия преступных деяний. С 2015 года из почти 34 тысяч заявлений о преступлениях в отношении несовершеннолетних лишь 27% нашли логическое завершение» - говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокурорами возобновлено 57 незаконно прерванных расследований по делам о насилии в отношении несовершеннолетних, отменено 328 прекращенных дел и выявлено 23 укрытых преступления.

По итогам совместного обсуждения признано целесообразным создать на местах отдельные группы из числа сотрудников полиции и прокуроров, специализирующихся на указанной категории преступлений.

Вместе с тем, Генеральный прокурор поручил обеспечить качественное расследование преступлений данной категории и добиваться соблюдения принципа неотвратимости наказания для виновных.

Особо акцентировано внимание на выполнении задачи Президента об усилении уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. В этой связи Генпрокурор Гизат Нурдаулетов поручил прокурорам жестко пресекать любые нарушения законности, волокиты при расследовании и добиваться строгого наказания для виновных.

По мнению членов корсовета, необходимы электронная карта аварийно-опасных участков дорог, общественный мониторинг состояния улично-дорожных сетей, ужесточение ответственности.

Эти и другие меры, как отметили в Генпрокуратуре, будут учтены в едином программном документе по обеспечению безопасности дорожного движения, которая будет разрабатываться МВД и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.