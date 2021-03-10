Более 3 тысяч исков подал «Финансовый центр» на молодых специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О непростой ситуации, в которую нередко попадают молодые специалисты в рамках проекта «С дипломом в село!» рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программе партии «Nur Otan» до 2025 года предусмотрен комплекс мер по созданию необходимых условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности в рамках проекта «С дипломом в село!». Постоянно увеличивается количество государственных образовательных грантов для обучения по специальностям, в которых нуждаются сельские регионы. Однако по данным Министерства образования и науки, за последние два года количество судебных исков акционерного общества «Финансовый центр» в отношении молодых специалистов превысило три тысячи. Предмет исков - взыскание расходов за обучение на основе государственного образовательного заказа», - сказала Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, речь идет в основном о выпускниках из числа сельской молодежи, имеющих обязательства по отработке в государственных организациях в сельской местности в течение трех лет после окончания учебного заведения.

«Если принять во внимание, что в год направления получает порядка 10-13 тысяч выпускников (с учетом освобожденных от отработок), то это более, чем 10%! В чем причина такой тревожной ситуации? Молодой специалист, завершивший обучение прибывает на место работы в сельскую местность. Но в случае, когда вакансий нет, а это встречается нередко, выпускник получает не конкретное место работы, а направление для постановки на учет в качестве безработного. В случае отсутствия такой регистрации или необоснованного снятия с учета, на выпускника оформляется судебный иск о возврате средств», - пояснила депутат.

В судах молодые люди объясняют это тем, что просто не имеют средств к существованию.

«Действительно, при отсутствии вакансий в государственных организациях в сельской местности по месту регистрации в качестве безработного, справедливо ли требовать с молодого специалиста, получившего высшее образование, состоять на учете длительное время, не имея дохода? Однако в случае трудоустройства в частные организации по месту регистрации, даже по специальности, молодые люди лишаются статуса безработного и попадают в число нарушителей. Какой выход есть у молодого человека? Оставаться без дохода в статусе безработного? Идти работать не по направлению и выплачивать требования по иску? Центрами занятости также предлагаются общественные работы, а отказ от них влечет за собой снятие с учета. Неужели квалифицированные специалисты готовились для этого?», - задала ряд вопросов Е. Смышляева.

Для исправления ситуации, мажилисвумен попросила принять меры по решению данной проблемы, а именно:

1. Определить, почему при целевой подготовке мы имеем дело с отсутствием вакансий?

2. Обеспечить трудовую мобильность выпускников, разрешив отработку по специальности в любом сельском регионе республики без учета места прописки и обучения, если вакансий по ним на момент трудоустройства не имеется.

3. Привести в соответствие с действующим законодательством Правила направления специалиста на работу, предусмотрев возможность работать по специальности в частных организациях сельской местности. При этом определить четкий порядок закрепления приоритета при распределении за государственными учреждениями.



