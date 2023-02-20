Более $3 тысяч и золото на 3,4 млн тенге украла домработница в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доллары и золото украла домработница в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились жители города. Они сообщили о краже денежных средств и золотых украшений из квартиры. Подозрение пало на домработницу, работавшую в семье с недавнего времени.

Установлено, что 44-летняя женщина работала в семье, проживающей по улице Кумисбекова. В один из дней, воспользовавшись отсутствием владельцев, она украла деньги из шкафа. Сумма похищенных средств составила 3 125 долларов США.

В день кражи злоумышленница отпросилась на один день, оставив вместо себя знакомую, после чего исчезла. Также владельцы квартиры заметили пропажу золотых изделий: женские серьги, кольца, цепочку, браслеты, на сумму 3,4 млн тенге.

Выявили злоумышленницу полицейские в Караганде. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Женщина дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам управления полиции Сарыаркинского района. Благодаря их добросовестному отношению к работе мое имущество было возвращено. Хочу поблагодарить за проделанную работу и пожелать успехов в дальнейшей службе, – написал в соцсетях житель столицы Нурлан Нуржанов.

Фото: polisia.kz