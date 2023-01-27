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Более 3 тысяч детей воспитываются в детдомах Казахстана

27 Января 2023, 12:29
Более 3 тысяч детей воспитываются в детдомах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Комитета по охране прав детей Жанна Сарсембаева рассказала о проекте «Балажан», в рамках которого создаются максимально приближенные к домашним условия для воспитанников центров поддержки детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении последних нескольких лет реализуется совместный проект Министерства просвещения, акимата Акмолинской области и ОФ «Ана үйі» «Балажан», который реализуется на базе Центра поддержки детей Акмолинской области в городе Акколь. Проект направлен на создание условий для детей в данном учреждении, максимально приближенным к семейным, а также устройства их в приемную семью либо возврата в кровную семью», - сообщила Жанна Сарсембаева журналистам после совещания по вопросам трансформации детских учреждений интернатного типа.

По ее словам, фактически все детдома сейчас имеют статус центров поддержки детей.

«Детские дома Акмолинской области реорганизованы в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Почти по всей стране детские дома трансформированы в центры поддержки детей. И в настоящее время по республике функционирует 23 таких центра, в которых воспитываются более 3 тысяч детей», - отметила спикер.

«Одно из направлений проекта называется «Как дома», которое подразумевает создание условий, максимально приближенным к домашним. Дети проживают в группе, где все оборудовано, как дома – есть своя кухня, постоянная «мама»-воспитатель, дети из одной семьи проживают вместе. Условия у них фактически такие же, как и у всех людей дома», - добавила Ж. Сарсембаева.


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