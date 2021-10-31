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    07:35, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 3 тысяч детей переведут в бесплатные секции в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на государственный спортивный заказ из бюджета выделили 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Кумар Аксакалов заявил, что всех детей, которые занимались в платных секциях, переведут на бесплатные тренировки.

    «Всего по области на платных секциях занимались 3,2 тысячи детей. Мы их всех переведем на бесплатное обучение в рамках спортивного госзаказа. Детям на выбор предлагают различные виды спорта: бокс, дзюдо, каратэ, плавание, таэквондо, теннис, футбол, художественная гимнастика, вольная борьба и спортивные танцы. В бесплатные спортивные секции записались 1,6 тысячи детей», - сказал К. Аксакалов.

    Услуги предоставляет 31 спортивный поставщик. Набор ведется через сайт artsport.edu.kz.

    По информации К. Аксакалова, по области строятся пять физкультурно-оздоровительных комплексов. До конца года откроются два хоккейных корта.

    В Петропавловске в скором времени приступят к строительству современного Дворца спорта, который позволит проводить соревнования международного уровня.



    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Образование
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