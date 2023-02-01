Более 3 тысяч чиновников привлекли к уголовной ответственности в Узбекистане в 2022 году

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены более 3 тысяч должностных лиц, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, в республике за 2022 год по 2 965 уголовным делам к уголовной ответственности привлечено 3 116 должностных лиц. Из них 110 являются сотрудниками республиканских, 264 областных и 2 742 районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

«Привлеченными к уголовной ответственности совершены такие преступления, как хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (2103), злоупотребление служебным положением (265), мошенничество (243), взяточничество (169), должностной подлог (51), халатность (22), превышение власти (14) и другие преступления (249 лиц)», - сообщили в Генпрокураторе.

В ведомстве добавили, что в результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 1,12 трлн сумов ($99 млн), из которых в ходе предварительного следствия было взыскано 847 млрд сумов ($75 млн).