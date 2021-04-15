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    10:52, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 3 тысяч чиновников наказали за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнее десятилетие в стране проведена системная работа по внедрению мировых стандартов и нормативов в сферу дорожного движения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан стал участником восьми основополагающих международных договоров в названной сфере, с учетом которых принят Закон Республики Казахстан «О дорожном движении». С учетом Конвенции ООН о дорожном движении и принятого Закона переработаны подзаконные правовые акты, а также введены новые образцы водительских удостоверений, которые имеют семь категорий и шесть подкатегорий. В рамках дальнейшего совершенствования национального законодательства в феврале текущего года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, реализуется комплекс мер по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры, в том числе по переводу автодорог в I техническую категорию, по строительству разноуровневых транспортных развязок, подземных и надземных пешеходных переходов, по расширению автоматизированных систем контроля за дорожным движением и др.

    «По результатам проведенных обследований улично-дорожной сети органами внутренних дел выдано более 25 тыс. предписаний по устранению выявленных недостатков, привлечено к административной ответственности свыше 3 тыс. должностных лиц», - заключил Премьер.


    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК
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