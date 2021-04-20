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    11:16, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 3 тысяч человек в стационарах, провакцинировано 7 тысяч – ситуация по КВИ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,7 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 19 апреля зарегистрировано 682 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 575 случай с симптомами и 107 без симптомов. Выписаны всего – 585 человек, поступили – 332. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 756 человек (72 детей), из них взрослые – 925 в тяжелом, 2 831 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 249 (201 свободных коек). На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 98, High flow занято – 93 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 6 081 пациент, с симптомами – 5 328 с легкой и средней степени тяжести, без симптомов – 753», – сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    За сутки в Алматы провакцинировано 7 655 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 19 апреля провакцинировано 142 139 человек.

    На сегодняшний день функционирует 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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