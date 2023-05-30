Более 3 тысяч человек приняли участие в карагандинском полумарафоне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены разных возрастов, любители и профессионалы, бегуны из Караганды и других регионов Казахстана – на старт Qaragandy Half Marathon 28 мая вышли 3256 человек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самую длинную дистанцию 21 километр 97,5 метра пробежали 143 бегуна, а 50 особенных детей смогли испытать себя на дистанции 2 километра.

В этом году произошла полная перезагрузка спортивно-массового мероприятия. Сменилось не только название (ранее – Armanǵa jol), логотип и экипировка, но и подход при регистрации, и даже место проведения.

Полумарафон прошел в районе Ледового дворца «Караганда-Арена». С самого утра здесь собрались любители бега и болельщики.

Организаторы – управление физической культуры и спорта Карагандинской области – подготовили несколько дистанций.

Самая длинная – 21 км 97,5 м (для участников старше 18 лет), чуть меньше – 10 км (для участников старше 18 лет), 5 км (от 15 лет и старше) и 2 км (от 9 до 14 лет).

Не первый раз в полумарафоне принимают участие дети известного карагандинского спортсмена главного тренера Национальной сборной команды страны по лёгкой атлетике Дмитрия Карпова.

«Полумарафон проводится уже в пятый раз. И сегодня мы вернулись на первоначальную локацию – на Юго-Восток. Мероприятие всем нравится, юные спортсмены с большим желанием участвуют. Моя дочь бежала в детском забеге, сын выбрал 10 км. Надеюсь, что и зрители проникнутся спортивным духом и поучаствуют в полумарафоне уже в следующий раз», – сказал Дмитрий Карпов.

Впервые решил пробежать полумарафон чемпион Азии и Казахстана по силовым видам спорта Владислав Власов. Спортсмен выбрал дистанцию 5 км.

«Захотелось испытать себя. Получил море эмоций. Праздник удался на все сто процентов. Мы бежали как одна команда, а спортивный дух сохранялся на протяжении всей дистанции», – поделился Владислав.

В этом году ввели новый вид соревнований – «Экиден». Это командная эстафета для шести участников на дистанцию 21 км 97,5 м. За победу боролись десять команд. Первое место завоевала команда Karaganda Orienteering.

«Участники нашей команды занимаются спортивным ориентированием. Как только узнали о полумарафоне, решили бежать. Сначала мы шли в тройке сильнейших. И только в конце вырвали победу. Результатом очень довольны. Будем участвовать еще», – сказал тренер команды Жанболат Дауит.

На самой длинной дистанции среди женщин первое место заняла Татьяна Нерознак из Костаная, а победителем среди мужчин стал Амир Байтуканов из Усть-Каменогорска.

«В прошлом году я уже побеждала на дистанции 21 км в Караганде. Но трассы этого и прошлого года разные. Тогда я приезжала в Караганду в октябре, было холодно. Сейчас жара, другая локация. Одно неизменно – организация всегда на высоком уровне. Мы очень рады, что у нас есть такие полумарафоны, в которых можно испытать себя. Это хороший опыт. Обязательно приеду еще раз», – сказала Татьяна.

Участников каждой дистанции наградили медалями и сертификатами, победителей и призёров – медалями, ценными и денежными призами.