Более 3 тысяч человек получили жилье в Алматы по льготным программам

5 Января 2023, 17:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года благодаря реализации различных льготных государственных программ новоселье в Алматы отметили 3167 человек, в том числе многодетные и малообеспеченные семьи, работающая молодежь, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ».

По кредитным программам «Шаңырақ» (5-10-20) и «Бақытты отбасы» (2-10-20) жилье приобрели 1988 и 162 человека, соответственно. Участниками программы для молодежи «Алматы Жастары» стал 971 человек. Правом получения арендного жилья воспользовались 46 алматинцев.

Администратором льготных программ для очередников «Шаңырақ» (5-10-20) и «Бақытты отбасы» (2-10-20) является АО «Отбасы Банк». Участниками пилотного проекта «Шаңырақ» могут быть граждане, состоящие на учете в акимате как нуждающиеся в жилье. Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,7 прожиточного минимума в месяц. Жилье можно приобрести в любых новых жилых объектах. Они могут быть построены как акиматами в рамках программы «Шаңырақ», так и частными застройщиками. Можно приобрести жилье и по договору долевого участия (не введенное в эксплуатацию), но только при наличии у застройщика гарантии Единого оператора жилищного строительства – АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Претендовать на жилье по программе «Бақытты отбасы» (2-10-20) могут многодетные семьи, лица с инвалидностью І и ІІ группы, дети-сироты и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью. Жилье можно купить только в том регионе, где заявитель стоит в очереди в акимате. Список очереди можно проверить на сайте kezekte.kz в разделе «Shanyraq». Получить кредит возможно при наличии основного дохода. Основным доходом является доход от трудовой и/или предпринимательской деятельности. Более подробная информация об условиях участия в данных программах размещена на сайте банка.

Вместе с тем, для поддержки молодежи в городе Алматы реализуются две жилищные программы: льготное кредитование «Алматы Жастары» и арендное жилье для работающей молодежи до 29 лет без права выкупа.

Акимат города Алматы последовательно наращивает объемы помощи, оказываемой нуждающимся в жилье горожанам. В 2023 году по государственным программам жильем планируется обеспечить 5266 человек:

- кредитное жилье по программам «Шаңырақ» (5-10-20) и «Бақытты отбасы» (2-10-20) получат 2715 семей;

- арендное жилье планируется предоставить 401 семье (многодетным семьям – 185 квартир, социально уязвимым слоям населения – 216 квартир);

- программой «Алматы жастары» воспользуются не менее 1100 человек (решением акима с 2023 года увеличено количество на 100 квартир для работников сфер здравоохранения и образования);

-1050 квартир планируется предоставить в качестве арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет.

Всего на сегодня в очереди на жилье в Алматы находятся 38 139 граждан.