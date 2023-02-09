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Более 3 тысяч человек и 700 единиц техники подготовлены в ЗКО на случай паводка

9 Февраля 2023, 11:00
Более 3 тысяч человек и 700 единиц техники подготовлены в ЗКО на случай паводка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В департаменте по ЧС ЗКО рассказали о подготовке к паводковому периоду. Подготовлены силы - более 3 тысяч человек, и средства, насчитывающие около 700 единиц техники, около 70 плавсредств и 265 мотопомп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По предварительному гидропрогнозу РГП «Казгидромет», объемы влагозапасов в бассейнах рек Утва, Чижа-2, Деркул, Чаган, Оленты и Шидерты ниже среднемноголетних значений на 33 - 96%.

Согласно предварительному гидропрогнозу ЗКО входит в число регионов повышенной паводковой опасности.

В целом по области на сегодня паводковая ситуация стабильная. Подготовительные работы продолжаются.


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