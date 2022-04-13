Более 3 тысяч беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 8 253 беременные и кормящие женщины, а также подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 253 человека. Из них: беременные женщины - 386, кормящие матери - 3250, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4202», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

Как ранее сообщалось, в регионе число больных коронавирусом сократилось до минимума.