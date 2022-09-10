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Более 3 тыс. женщин прошли ЭКО по программе «Аңсаған сәби» в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Сентября 2022, 13:46
Более 3 тыс. женщин прошли ЭКО по программе «Аңсаған сәби» в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения сообщили о проведенных процедурах экстракорпорального оплодотворения в рамках программы «Аңсаған сәби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 6 месяцев 2022 года в рамках программы «Аңсаған сәби» 4 900 пациентки направлены на проведение ЭКО в Центры ЭКО (70%), из них 3 317 (47%) женщинам проведена услуга ЭКО», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос редакции.

В 2021 году в рамках программы «Аңсаған сәби» 7000 пациенткам проведено ЭКО (100%), на учет встали около 3 218 беременных (46%), из них родилось около 2 212 детей (32%).

Как сообщалось ранее, более 28 тыс. казахстанцев родились по программам ЭКО за годы Независимости.

Кроме того, по исследованиям АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» взаимосвязи между ЭКО и развитием онкологических заболеваний нет. В данном направлении исследования продолжается.


Минздрав РК   Здравоохранение   Общество   Дети  
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