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Более 3 тыс. вакансий доступны в столице по «Дорожной карте занятости»

23 Июля 2020, 05:20
Более 3 тыс. вакансий доступны в столице по «Дорожной карте занятости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участвовать в госпрограмме могут все жители города, как с регистрацией по месту жительства, так и без нее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодняшний день в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020-2021» проводится работа на 107 инфраструктурных объектах. В цене – рабочие руки.

«Мы испытываем большой дефицит рабочей силы, чувствуем нехватку специалистов. Благодаря «Дорожной карте занятости» заключили договор. Сейчас Центр занятости направляет нам специалистов: сварщиков, электриков, разнорабочих, и по этой программе мы их принимаем на работу», – говорит инженер компании ASTI Руслан Зулпикаров.

Электрик Максим Веселков рассказывает, что долгое время не мог найти работу. Друзья посоветовали обратиться в Центр занятости. Там мужчина встал на учет по безработице. «Через время мне позвонили и предложили здесь работать. Сюда пришел, все понравилось, прошел медкомиссию, документы сдал, как положено, и работаю электриком. Работа нравится, зарплата вовремя. Выдали спецодежду», – рассказывает М. Веселков.

Реализация «Дорожной карты занятости» (ДКЗ) в столице идет полным ходом. На сегодняшний день трудоустроено 3 929 человек. Заключены протоколы-намерения с 94 организациями. В данный момент по ДКЗ доступно более 3 тыс. вакантных мест, сообщили в Центре занятости населения столицы.

«Для нас, как строительной компании, «Дорожная карта» – большая помощь. На сегодняшний день у нас уже работает более 70 человек, и мы на этом не останавливаемся. Наша работа требует еще больше рабочих сил, ориентировочно, еще человек 80 необходимо. Пользуясь случаем, хотел бы попросить всех, кто нуждается в работе, обращаться в Центр занятости. Мы обучаем, даем квалификацию и разряды даже тем людям, которые никогда не сталкивались со строительными работами, и они успешно работают», – отметил Р. Зулпикаров.

Участвовать в госпрограмме ДКЗ могут все жители столицы, как с регистрацией по месту жительства, так и без нее.

Справочную информацию можно получить по номеру единого колл-центра 57 88 88, либо по номерам 8776 146-28-62, 8747-108-21-96, 57-88-89, 72-93-62, 57-89-37.


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