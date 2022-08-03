3 Августа 2022 15:27

Более 3 тыс. рабочих мест создадут в РК с помощью проектов ВИЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что предусмотрена модернизация энергетического комплекса, которая предполагает запуск 40 проектов по ВИЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан наряду с мировым сообществом уделяет большое внимание развитию сектора возобновляемых источников энергии в стране. В рамках программы предусмотрена модернизация энергетического комплекса, которая предполагает запуск 40 проектов по ВИЭ с созданием 3,2 тыс. рабочих мест до 2025 года», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, в текущем году планируется ввод 11 проектов ВИЭ, которые позволят создать более 900 рабочих мест.

«На сегодняшний день уже запущено 5 объектов: 3 солнечные электростанции и 2 ветроэлектростанции с созданием 330 рабочих мест. До конца года будет дополнительно создано 577 рабочих мест», - добавил глава Минэнерго.

Как сообщал ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков, около 2 тыс. человек нужно для эксплуатации запланированной к строительству на территории РК АЭС.