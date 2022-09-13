Более 3 тыс. правонарушений совершили подростки в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области с начала текущего года совершено 3367 правонарушений среди несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день одной из главных задач правоохранительных органов является профилактика правонарушений среди детей и подростков, недопущение роста преступности среди несовершеннолетних. Сотрудниками полиции на постоянной основе в целях охраны общественного порядка проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов потребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, нахождения в развлекательных заведениях.

В Мангистауской области 3,2 тыс. правонарушений среди несовершеннолетних – нарушения, совершенные в соответствии со статьей 442 Административного кодекса РК «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

Данный показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 5,5%. Инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на учет 64 подростка, совершившие мелкое хулиганство, и выявлено 85 подростков, находящихся в развлекательных центрах в ночное время. Они привлечены к ответственности по статье 132 КоАП РК.

Фото:polisia.kz