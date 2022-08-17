17 Августа 2022 10:18

Более 3 тыс. пешеходов наказали за месяц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» выявлено более 15,5 тыс. нарушений правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

С 19 июля по 18 августа в столице организовали проведение месячника «Безопасная дорога». С начала ОПМ выявили 15 547 нарушений ПДД, из них 144 нарушения совершили водители общественного транспорта.

За выезд на встречную полосу задержали 94 и проезд на запрещающий сигнал светофора - 404 водителя. 350 водителей не уступили дорогу пешеходам, и 256 водителей создали аварийную обстановку на дороге. Кроме того, более трех тысяч пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

За время проведения ОПМ на дорогах столицы полицейские арестовали 113 нетрезвых граждан за рулем, задержали 280 водителей, не имеющих права управления транспортом, и выявили 70 нелегальных таксистов. Все нарушители привлечены к административной ответственности. В течение суток полицейские задержали два такси под управлением водителей - граждан Республики Узбекистан. В отношении иностранцев составлены административные протоколы, автомобили водворены на коммунальную стоянку.



