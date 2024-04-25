Более 3 тысяч цыплят-бройлеров утонули на птицефабрике в СКО

В Северо-Казахстанской области 95 субъектов бизнеса пострадали от наводнения, из них 70 в Петропавловске, остальные в Кызылжарском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей СКО Женис Казиев, список пострадавших может еще увеличиться, их количество уточняется.

- Сейчас большая часть пострадавших от наводнения объектов – продовольственные и хозяйственные магазины. Кроме того, мебельные мастерские, точки торговли битумом, металлоизделиями, сельхозтоваропроизводители, точки общественного питания, центры технического обслуживания, развлекательные центры. В настоящее время не представляется возможным определить размеры ущерба, нанесенного бизнесу. Подсчитать ущерб планируется только после спада воды. В начале мая начнут официально применяться правила возмещения имущественного ущерба, нанесенного в результате паводка 2024 года субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому началась работа по формированию комиссии, которая определит размеры ущерба. В состав комиссии вошла и дирекция Палаты предпринимателей СКО. Предприниматели смогут получить оценку имущественного ущерба только после спада воды, – говорит Женис Казиев.

Один из субъектов бизнеса, понесших большие убытки – ТОО «Инкубаторий №1», расположенное в селе Прибрежное Кызылжарского района.

- Птицефабрика занимается инкубацией яиц и продажей цыплят. 12 апреля территорию ТОО затопило, в результате погибли 3 тысячи суточных цыплят-бройлеров и 143 600 инкубационных яиц птицы мясного направления, а также 36 тысяч яиц от кур-несушек. Согласно информации от руководства предприятия, только за счет этого субъект бизнеса понес ущерб на сумму более 38,6 миллиона тенге. А если учесть, что пострадала вся материально-техническая база предприятия, то общий ущерб превысит 300 миллионов тенге, – говорит К.Казиев.

Большинство предпринимателей за одну ночь лишились не только товаров и оборудования, а также постоянного дохода, то есть, они теперь не смогут выполнять свои кредитные обязательства. Их работники также остались без работы и постоянного заработка.

Должна ли оказываться хоть какая-то социальная помощь и поддержка работникам? Предприниматели еще не знают конкретного ответа на этот и другие вопросы.