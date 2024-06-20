Более 3 тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае

Депутаты Сената РК ратифицировали cоглашение между Правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила сенатор Бибигуль Жексенбай, одним из первых правовых актов в области культурного взаимодействия между Казахстаном и Китаем стало cоглашение о культурном сотрудничестве, принятое 10 августа 1992 года.

- Термин «мягкая сила», который за короткое время стал актуальным политическим дискурсом на мировом уровне, сегодня стал важным направлением во внешней и внутренней политике многих государств. В настоящее время в мире растет влияние политики «мягкой силы» в соответствии с интенсивным процессом глобализации, - сказала депутат.

По ее словам, в 2015 году между Казахстаном и Китаем было подписано соглашение о культурно-гуманитарном сотрудничестве. Сегодня в Казахстане открыто 5 Институтов Конфуция (Астана, Алматы, Караганда, Актобе).

- Сейчас в Китае обучаются 3449 казахстанских студентов. В высших учебных заведениях Китая (Пекин, Шанхай, Далянь, Сиань и Ханчжоу) функционируют 6 «центров Казахстана», где китайские студенты обучаются по специальности «казахский язык и литература». Соглашение между Казахстаном и Китаем по взаимному созданию культурных центров разработано с учетом важности углубления культурного взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - сообщила Бибигуль Жексенбай.

Она напомнила, что в 2022 году главы двух государств договорились о создании культурных центров на равноправной основе в Китае и Казахстане.