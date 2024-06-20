РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:05, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Более 3 тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае

    казахстанские студенты в Китае
    Фото: Kazinform

    Депутаты Сената РК ратифицировали cоглашение между Правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметила сенатор Бибигуль Жексенбай, одним из первых правовых актов в области культурного взаимодействия между Казахстаном и Китаем стало cоглашение о культурном сотрудничестве, принятое 10 августа 1992 года. 

    - Термин «мягкая сила», который за короткое время стал актуальным политическим дискурсом на мировом уровне, сегодня стал важным направлением во внешней и внутренней политике многих государств. В настоящее время в мире растет влияние политики «мягкой силы» в соответствии с интенсивным процессом глобализации, - сказала депутат.

    По ее словам, в 2015 году между Казахстаном и Китаем было подписано соглашение о культурно-гуманитарном сотрудничестве. Сегодня в Казахстане открыто 5 Институтов Конфуция (Астана, Алматы, Караганда, Актобе).

    - Сейчас в Китае обучаются 3449 казахстанских студентов. В высших учебных заведениях Китая (Пекин, Шанхай, Далянь, Сиань и Ханчжоу) функционируют 6 «центров Казахстана», где китайские студенты обучаются по специальности «казахский язык и литература». Соглашение между Казахстаном и Китаем по взаимному созданию культурных центров разработано с учетом важности углубления культурного взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - сообщила Бибигуль Жексенбай.

    Она напомнила, что в 2022 году главы двух государств договорились о создании культурных центров на равноправной основе в Китае и Казахстане. 

    - Этот шаг направлен на укрепление дружеских отношений между двумя странами и развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В соответствии с соглашением будут созданы культурные центры в столицах двух стран – Астане и Пекине. Такие центры являются некоммерческими организациями, аккредитованными в принимающей стране и действующими в соответствии с законодательством принимающей страны. Каждая сторона позволяет этим учреждениям свободно входить и участвовать в мероприятиях. Создание культурных центров придаст новый импульс культурному взаимодействию между Казахстаном и Китаем, - заключила сенатор. 

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Культура Образование Студенты
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!