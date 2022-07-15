15 Июля 2022 15:27

Более 3 млрд тенге сэкономили казахстанцы за счет корректировки тарифов на комуслуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил о значительной экономии за счет корректировки тарифов на комуслуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручения Главы государства, министерством введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на 180 дней. В этой связи, скорректированы тарифы более 100 субъектов естественной монополии, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года.

В целях обеспечения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры:

- контроль целевого использования средств;

- совершенствование механизмов жилищной помощи;

- индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации региона.