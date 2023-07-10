Более 3 млрд тенге придется заплатить сотовым операторам из-за плохого качества связи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут внести госрегулирование на услуги сотовой связи до полного избавления от монопольных цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение содержится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном на портале Открытые НПА.

«На сегодня рынок сотовой связи в Казахстане является дуополистическим, в котором присутствуют всего 2 субъекта рынка – группа компании АО «Казахтелеком» (АО «Kcell», ТОО «Мобайл Телеком – Сервис») с долей 62%, а также частный оператор - ТОО «Кар-Тел» (38%). Рынок характеризуется высокой концентрацией рынка (CR-2) и преобладающей долей участия государства», - отмечено в документе.

Согласно опубликованным данным, соотношение доли по владению радиочастотами у группы АО «Казахтелеком» составляет - 82% (ТОО «КаР-Тел» - 18%

За 2022 год и истекший период текущего года МЦРИАП было проведено 1492 проверок в отношении сотовых операторов по качеству услуг связи и выписано штрафов на сумму 3 млрд. 44 млн тенге.

В МЦРИАП с 2022 года по начало текущего гожа поступили более 350 жалоб касательно увеличения тарифов и подключения дополнительных услуг в одностороннем порядке.

Кроме того, за аналогичный период в адрес Агентства по защите и развитию конкуренции РК поступило более 100 официальных жалоб граждан в части повышения тарифов.

К примеру, в Агентство поступили жалобы на оператора Билайн, связанные с ростом цены на тарифный план «Яркий+» на 52,4%, на Теле2 по тарифному плану «Зазвони» (рост 100%), и др.