Более 3 млрд тенге позволила сэкономить цифровизация социально-трудовой сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК путем реализации цифровых проектов и перевода государственных услуг в электронный и проактивный форматы сэкономило 3,03 млрд тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При подсчете этой суммы учитывались такие проекты, как «Электронная биржа труда» и «Единая система учета трудовых договоров», а также госуслуги, переводимые в электронный формат.

Электронная биржа труда за 2 года принесла экономию в размере 1,6 млрд тенге за счет исключения затрат работодателей и соискателей. Например, сейчас работодателям не нужно физически приезжать в центры занятости населения (далее – ЦЗН), чтобы сдать кипу бумаг с вакансиями, ЦЗН теперь не нужно иметь в штате несколько человек, которые вводили раньше все эти данные вручную.

Единая система учета электронных трудовых договоров позволяет не распечатывать договор, а хранит его в базе. Раньше на подписание и печать договоров работодателям нужно было тратить деньги, отводить отдельное место для их хранения. За 1,5 года с момента запуска пилотного проекта, МТСЗН РК суммарно сэкономило 430 млн тенге.

В цифровизации социально-трудовой сферы важную роль играет перевод государственных услуг в электронный и проактивный форматы. Основную часть экономии составляет отсутствие необходимости распечатки всех документов на бумаге. Это связано с тем, что ряд услуг социально-трудовой сферы можно получить через SMS, на портале egov.kz или в Telegram-боте EgovKzBot2.0. За счет этого сумма экономии от оказания услуг составила почти 1 млрд тенге.

«Как вы видите, цифровизация не только облегчает жизнь граждан, что важнее всего. Она также делает процессы прозрачными, косвенно позволяет экономить бюджетные средства. Только в 2019 году экономический эффект достиг 2,154 млрд тенге», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Напомним, цифровизация социально-трудовой сферы началась в 2018 году. В ее рамках реализуются такие крупные проекты, как «Электронная биржа труда», «Единая система учета электронных трудовых договоров», «Социальная карта семьи» и другие.