Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию по факту мошенничества обратилась предприниматель, которая занимается розничной продажей алкогольной продукции. Как сообщила женщина, один из ее работников, гражданин Таджикистана, обманным путем похитил у нее 3,1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Установлено, что 24-летний иностранец с лета прошлого года работал грузчиком в магазине. Войдя в доверие, он предложил женщине по оптовой цене приобрести в розницу спиртные напитки. Со слов парня, достать дешевый алкоголь ему поможет знакомый в одной из крупных сетей супермаркетов.
Выдав необходимую сумму наличными в руки работника, владелец ИП вместе с ним отправила автомашину «Газель» для доставки товара. Оставив водителя на парковке супермаркета, он зашел внутрь и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий иностранец был задержан в городе Сарыагаш. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.
Департамент полиции Нур-Султана настоятельно рекомендует быть бдительными, не предавайте и не переводите денежные средства незнакомым и малознакомым лицам, не доверяйте сомнительным предложениям.
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