Более 3 млн тенге сняла женщина с банковской карты своего знакомого в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 3 млн тенге сняла женщина с банковской карты своего знакомого в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточный отдел полиции управления полиции города Темиртау обратился 57-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо похитило с его банковской карты 3 млн 670 тысяч тенге. Изучив обстоятельства пропажи денег, полицейские предположили, что это мог сделать тот, кого мужчина хорошо знал.

Отрабатывая связи потерпевшего, полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую, с которой потерпевший был знаком. Он настолько доверял ей, что даже сообщил код доступа к банковскому приложению. Задержанная дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».