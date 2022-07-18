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Более 3 млн тенге потратят на уборку стихийных свалок в Петропавловске
18 Июля 2022 18:25

Более 3 млн тенге потратят на уборку стихийных свалок в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ликвидируют несанкционированные свалки во дворах и на улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, за две недели вывезли более 100 тонн мусора.

«В первую очередь несанкционированный мусор убирают с кладбищ, улиц и дворов жилых домов. Ранее такая работа не проводилась. В этом году объявили конкурс, подрядчиком является ТОО «КызылжарСтройСервис». На уборку стихийных свалок выделили 3,3 млн тенге. Работы проводятся согласно заявлением жителей в ситуационный центр ikomek-109», - прокомментировала пресс-секретарь Асем Айтулова.

Несанкционированные свалки – бич города. За один рейд по Петропавловску мобильные группы выявляют семь и более таких мест размещения отходов. В организациях, занимающихся вывозом мусора, заявляли об усиленном режиме работы. Компании не справлялись даже со своевременной уборкой контейнеров.

До 19-го июля на сайте открытых нормативно-правовых актов находится проект постановления о повышении тарифа на мусор. Горожанам придется платить за услугу почти в два раза больше.


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Автор:
Корреспондент

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