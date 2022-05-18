18 Мая 2022 06:06

Более 3 млн тенге перечислила телефонному мошеннику актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активизировались атаки мошенников, которые представляются сотрудниками банков и пытаются украсть деньги. Жительница Актобе, доверившись мошеннику, лишилась крупной суммы денег с банковского счета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина поверила мошеннику, который представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются оформить на нее онлайн-кредит.

«40-летняя актюбинка в результате мошенничества лишилась более 3 млн тенге со своего карточного счета. Ей с неизвестного мобильного номера позвонил человек. Представившись сотрудником банка, он убедил ее в том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы они не смогли этого сделать, порекомендовал ей просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив код, мошенник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет», - проинформировал пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Схема мошенника была проста, в то время, когда разговаривал с жертвой, он вошел со своего телефона с помощью ее личной информации и ввел SMS -код, который женщина сама ему сообщила.

В полиции в очередной раз напомнили, что никому, даже сотруднику банка, нельзя говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт.

«Если возникают хотя бы малейшие сомнения, ни в коем случае не стоит предпринимать какие-либо действия и не стоит подтверждать операции. Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые для пресечения хищений сведения у банков имеются», - сказал Е.Саркулов.