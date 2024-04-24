Более 3 млн казахстанских школьников отдохнут в лагерях
В текущем летнем сезоне планируется охватить отдыхом 3,1 млн школьников, или 88,2%. Для них подготовлено 10 630 лагерей. Об этом говорилось на аппаратном совещании Министерства просвещения РК, которое состоялось совместно с региональными управлениями образования и подведомственными организациями, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерством просвещения совместно с МВД, Минздравом, МЧС, Министерством культуры и информации, Министерством туризма и спорта, Министерством науки и высшего образования, Минтруда и Минэкологии и природных ресурсов принят план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.
Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги допобразования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа.
Кроме того, направлен реестр детских оздоровительных центров, утвержденных уполномоченными госорганами.
- Важно сформировать культуру проведения летнего отдыха, не забывая о главном приоритете — безопасности детей. Именно поэтому, коллеги, необходимо усилить работу, взяв на строгий контроль меры по защите детей. Вам направлены соответствующие методические инструменты и алгоритмы. Персональную ответственность за организацию летнего отдыха детей возлагаю на руководителей управления образования», — подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев.