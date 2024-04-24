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    05:12, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 3 млн казахстанских школьников отдохнут в лагерях

    Более 3 млн казахстанских школьников отдохнут в лагерях
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В текущем летнем сезоне планируется охватить отдыхом 3,1 млн школьников, или 88,2%. Для них подготовлено 10 630 лагерей. Об этом говорилось на аппаратном совещании Министерства просвещения РК, которое состоялось совместно с региональными управлениями образования и подведомственными организациями, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министерством просвещения совместно с МВД, Минздравом, МЧС, Министерством культуры и информации, Министерством туризма и спорта, Министерством науки и высшего образования, Минтруда и Минэкологии и природных ресурсов принят план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.

    министр просвещения Гани Бейсембаев
    Фото: Министерство просвещения РК

    Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги допобразования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа.

    Кроме того, направлен реестр детских оздоровительных центров, утвержденных уполномоченными госорганами.

    - Важно сформировать культуру проведения летнего отдыха, не забывая о главном приоритете — безопасности детей. Именно поэтому, коллеги, необходимо усилить работу, взяв на строгий контроль меры по защите детей. Вам направлены соответствующие методические инструменты и алгоритмы. Персональную ответственность за организацию летнего отдыха детей возлагаю на руководителей управления образования», — подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев.

    Теги:
    Правительство Минпросвещения РК Дети Детский отдых Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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