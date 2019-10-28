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Более 3 млн казахстанцев задействовано в малом и среднем предпринимательстве

28 Октября 2019 16:26
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Более 3 млн казахстанцев задействовано в малом и среднем предпринимательстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев рассказал о количестве задействованных в сфере МСБ предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Количество зарегистрированных субъектов МСП, по состоянию на 1 октября 2019 года, составило 1,6 млн. единиц. Численность занятых в МСП, по состоянию на 1 июля 2019 года, составила порядка 3,3 млн. человек», - сказал Жасулан Мадиев на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, улучшению климата в сфере малого и среднего предпринимательства способствовали системные реформы законодательства по предпринимательской деятельности, которые были начаты еще в 2014 году с принятием Концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года. Спикер также напомнил, что в 2015 году были приняты 7 пакетов законодательных инициатив, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».

«В соответствии с Концепцией государственного регулирования предпринимательской деятельности реализованы концептуальные реформы совершенствования регулирования бизнеса, в том числе реформы в сферах государственного контроля и надзора, разрешительной системы, ограничения необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса», - добавил вице-министр.

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Ключевые слова: Правительство РК, Малый бизнес, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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