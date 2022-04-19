Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 3 млн казахстанцев не имеют доступа к услугам соцмедстрахования

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2022, 10:35
Более 3 млн казахстанцев не имеют доступа к услугам соцмедстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Безработные и не имеющие подтвержденного постоянного дохода казахстанцы сталкиваются со сложностями в получении услуг соцмедстрахования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, в целом по стране 3,3 млн. человек или 17,2% населения страны, в том числе 1,5 млн. сельского населения не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС. Они также не имеют подтвержденного постоянного дохода и социального статуса безработных», - сообщили в Фонде в ответ на запрос Казинформа.

Согласно предоставленной информации, в случае заболевания такие лица вынуждены обращаться за платной медицинской помощью.

Ранее сообщалось о внесении ряда поправок в Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», направленных на более широкий охват населения услугами соцмедстрахования. В частности, теперь будет упрощен механизм оплаты взносов для самозанятых и неработающих лиц.


Страхование   Здравоохранение   Общество   Медстрахование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК