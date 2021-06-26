Более 3 млн человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 3 081 548 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

I компонентом 3 081 548 человек провакцинировано в Казахстане на 26 июня 2021 г, II компонентом 1 869 481 человек.

Напомним, лечение от КВИ продолжают получать 22 878 человек (21 576 КВИ+ и 1 302 КВИ-).

Также За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.







