09:30, 26 Июнь 2021 | GMT +6
Более 3 млн человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 3 081 548 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.
I компонентом 3 081 548 человек провакцинировано в Казахстане на 26 июня 2021 г, II компонентом 1 869 481 человек.
Напомним, лечение от КВИ продолжают получать 22 878 человек (21 576 КВИ+ и 1 302 КВИ-).
Также За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.