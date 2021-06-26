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    09:30, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 3 млн человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 3 081 548 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    I компонентом 3 081 548 человек провакцинировано в Казахстане на 26 июня 2021 г, II компонентом 1 869 481 человек.

    Напомним, лечение от КВИ продолжают получать 22 878 человек (21 576 КВИ+ и 1 302 КВИ-).

    Также За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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