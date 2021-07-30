Более 3 миллиардов тенге вернет потребителям усть-каменогорский водоканал
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ГКП «Өскемен Водоканал» вернет потребителям более 3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
Как известно, в соответствии со статьей 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополий обязан исполнять утвержденную тарифную смету и мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области установил факты неисполнения ГКП «Өскемен Водоканал» мероприятий утвержденной инвестиционной программы за 2015-2020 годы, а также статей затрат тарифной сметы за 2020 год.
За неисполнение утвержденной тарифной сметы и мероприятий утвержденной инвестиционной программы законодательством о естественных монополий предусмотрена компенсация субъектом убытков, причененных потребителям через тариф.
ДКРЕМ по ВКО по итогам анализа отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы по услугам водоснабжения и водоотведения установил сумму необоснованного дохода, полученного ГКП «Өскемен Водоканал», с учетом базовой ставки Национального банка РК (9,25%). Эти деньги подлежат возврату потребителям через тариф.
В результате ГКП «Өскемен Водоканал» должен вернуть потребителям ущерб в размере 3 037 141 234 тенге , в том числе на услуги: водоотведения - 2 104 194 839 тенге ; водоснабжения - 932 946 395 тенге .
При утверждении тарифов ГКП «Өскемен Водоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения (с 1 .09.2021 года по 31.08.2026 года ) учтен возврат необоснованного дохода согласно пункту 231 Правил формирования тарифов отдельной строкой в тарифной смете.
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