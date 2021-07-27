Более 3 миллиардов тенге направят на ремонт улиц Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе объезда по областному центру проинспектировал ход ремонтных работ на улицах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы региона.

Акимом осмотрены ремонтные работы дворовых территорий и улиц.

«В текущем году ремонтом охвачено 65 внутриквартальных территорий на сумму 1 млрд. тенге. Выполнены работы на 60% от общего объема, - отмечает А. Мухамбетов. — По завершению ремонта дворовые территории должны стать более комфортными и привлекательными для семейного отдыха и занятий спортом.

Также осмотрел ход ремонтных работ на улицах города. В этом году ремонтом планируется охватить 80 улиц, на сумму 3,3 млрд тенге. Из них средним ремонтом, методом фрезирования планируется выполнить 15 улиц, методом ресайклирования 65 улиц. На сегодняшний день ремонт выполнен на 53 улиц города».

По итогам объезда Архимед Мухамбетов поручил городскому акиму Кайрату Ахметову завершить запланированные работы качественно и в установленный срок.