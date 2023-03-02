Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Здоровое питание недоступно для более чем 3 миллиардов человек. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Они опубликовали доклад о стоимости корзины полноценного питания и выводы о том, кто может и не может себе позволить набор продуктов, обеспечивающий человеческий организм всеми необходимыми веществами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Что подразумевает здоровое питание

Здоровая диета обеспечивает не только достаточное количество калорий. В нее должны входить богатые питательными веществами продукты из различных пищевых групп.

Корзина полноценного питания ФАО основывается на потреблении 2 330 килокалорий в день и дешевых продуктов местного производства из шести категорий: 1) зерновые, макароны и картофель, 2) овощи, 3) фрукты, 4) продукты животного происхождения, 5) бобовые, орехи и семена, 6) масла и жиры.

Стоимость здорового питания

Специалисты подчеркивают, что стоимость здорового питания продолжает расти. Так, в 2019 году хорошо питаться могли на 112 миллионов человек больше, чем в 2020 году. Больше всего число людей, оказавшихся за чертой «продовольственной бедности», выросло в Азии – на 78 миллионов. В этом же регионе произошел самый большой рост стоимости корзины полноценного питания – на 4 процента за год.

По данным ФАО, дороже всего здоровое питание стоит в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна – 3,89 доллара в день. Далее следуют Азия – 3,72 доллара в день, Африка – 3,46 доллара в день, Северная Америка и Европа – 3,19 доллара в день, и Океания – 3,07 доллара.

В 12 странах Африки более 90 процентов населения не могут себе позволить полноценно питаться. И лишь в 26 странах от недостатка здорового питания страдает менее 1 процента населения.

«Положить конец голоду, отсутствию продовольственной безопасности и неполноценному питанию во всех его формах (включая недоедание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение) – это нечто большее, чем обеспечение достаточного количества продовольствия для того, чтобы просто выжить: то, что люди едят, также должно быть питательным», – сказал представитель ФАО Дэвид Лаборд.

«Отслеживание стоимости и доступности здорового питания – это шаг вперед на пути к признанию необходимости не просто кормить мир, а кормить полноценно», – заявила директор ФАО по продовольствию и питанию Линнетт Нойфелд.

Стоимость здорового питания на постсоветском пространстве

В Азербайджане полноценное питание обходилось в 2020 году в 2,53 доллара в день, в Армении – 3,25 доллара, в Беларуси – 3,31 доллара, в Казахстане – в 2,66 доллара, в Кыргызстане – в 3,18 доллара, в Молдове – 2,81 доллара, в России – в 3,42 доллара, в Таджикистане – в 3,48 доллара.

При этом процент населения, которое не может себе позволить здоровую диету, на постсоветском пространстве сильно отличается от страны к стране:

Азербайджан – 0%

Армения – 4,29%

Беларусь – 0,2%

Казахстан – 1,2%

Кыргызстан – 49,6%

Молдова – 6,75%

Россия – 3,5%

Таджикистан – 4,21%.