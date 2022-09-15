Более 3 кг золота пытались вывезти из Алматы в Дубай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подразделения по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности МВД выявили и пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывоз драгоценных металлов через международный аэропорт города Алматы в Объединенные Арабские Эмираты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что контрабанда осуществлялась в обход госконтроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции.

«В международном аэропорту мегаполиса при попытке дачи взятки в сумме 600 долларов США сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте за пронос «посылки» через зону таможенного и пограничного контроля задержан гражданин Казахстана. В ходе личного досмотра у него изъяты денежные средства в сумме 1200 долларов США.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в здании аэропорта также задержан гражданин КНР, который, являясь сообщником, должен был осуществить доставку золота воздушным транспортном из Алматы в Дубай. У него в сумке полицейские обнаружили и изъяли золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 гр. на сумму свыше 84 млн тенге. С санкции следственного суда проведен обыск по месту жительства подозреваемого казахстанца в коттедже Алматы, где изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках», - сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания. Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы.





















Фото: polisia.kz