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Более 3,9 млрд тенге вложили казахстанцы в крупную финансовую пирамиду

16 Июня 2020 10:21
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Более 3,9 млрд тенге вложили казахстанцы в крупную финансовую пирамиду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДЭР по городу Павлодару Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019 г. и имевшей 22 представительства в 17 городах и 14 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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«Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс.тг., после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тыс.тг. в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тыс.тг., 100 тыс.тг. оставались на счетах ПК, а 80 тыс.тг. перечислялись на счет специально созданного ТОО. Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет-пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя. На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд. тенге», - говорится в сообщении КФМ.

Проводится досудебное расследование. Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст.217 УК РК (cоздание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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