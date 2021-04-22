Более 3,7 тысячи больных коронавирусом лечатся в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,7 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 21 апреля зарегистрировано 695 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 632 случая с симптомами и 63 - без симптомов. Выписано всего 366 человек, поступило – 341. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 768 человек (98 детей), из них 920 - в тяжелом состоянии, 2 848 - в средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 240 пациентов (210 свободных коек). На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 95, по High flow занято 83 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 950 пациентов, с симптомами – 5 266 (легкой и средней степени), без симптомов – 684», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинировано 5 724 человека.

На сегодняшний день функционирует 205 пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад с 1 809 медицинскими работниками.