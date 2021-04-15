Более 3,7 тыс человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в стационарах Алматы продолжают получать 3 712 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 14 апреля зарегистрировано 657 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 547 случаев с симптомами и 110 без симптомов. Выписано всего – 339, поступило – 416 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 712 человек (112 детей), из них взрослые - 767 в тяжелом состоянии, 2 945 - в средней степени тяжести.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 235 человек. На ИВЛ – 32, на не инвазивной ИВЛ – 84, High flow занято - 84 аппарата.

На амбулаторном наблюдении находится 6 130 пациентов, с симптомами – 5 266 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 864 человека.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, когда в Алматы могут ужесточить карантин.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.