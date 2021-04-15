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    11:01, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 3,7 тыс человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в стационарах Алматы продолжают получать 3 712 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 14 апреля зарегистрировано 657 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 547 случаев с симптомами и 110 без симптомов. Выписано всего – 339, поступило – 416 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 712 человек (112 детей), из них взрослые - 767 в тяжелом состоянии, 2 945 - в средней степени тяжести.

    В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 235 человек. На ИВЛ – 32, на не инвазивной ИВЛ – 84, High flow занято - 84 аппарата.

    На амбулаторном наблюдении находится 6 130 пациентов, с симптомами – 5 266 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 864 человека.

    Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, когда в Алматы могут ужесточить карантин.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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