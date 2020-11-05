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Более 3,6 млн тенге выманил у сожительницы экибастузец

5 Ноября 2020 16:42
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Более 3,6 млн тенге выманил у сожительницы экибастузец

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Экибастузец-«бизнесмен» выманил у своей сожительницы более 3,6 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Мужчина в течение двух лет брал в долг денежные средства у своей сожительницы, якобы на развитие своего бизнеса, при этом выдумывая различные непредвиденные расходы.

Таким образом, горожанка лишилась более 3,6 миллиона тенге.
Другим жителям города Экибастуз мужчина обещал решить вопрос с квартирой, а точнее забронировать им квартиру в строящейся новостройке, так как семья уже стоит в очереди на жилье. За оказание «услуги» он попросил 600 тысяч тенге. Денежные средства 42-летний горожанин тратил на свои нужды.
Подозреваемый является сторонником деструктивного религиозного течения. По фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан-мошенничество.

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#Павлодарская область   #МВД РК  
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