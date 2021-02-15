РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 3,5 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке за прошедшую неделю в стране рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3 506 преступлений, 2 322 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 10 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, 32 грабежа, 487 краж чужого имущества», - сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге ведомства.

    Также в ходе брифинга он сообщил, что в столице по поручению министра был проведен мастер-класс по тактике и методике осмотра места происшествия для молодых специалистов, работающих следователями и дознавателями менее года. Мастер-класс проводился на базе одного из районных управлений департамента полиции города Нур-Султана.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:28
    Продолжительность рабочего дня таксистов могут ввести в Казахстане
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!