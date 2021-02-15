Более 3,5 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке за прошедшую неделю в стране рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 506 преступлений, 2 322 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 10 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, 32 грабежа, 487 краж чужого имущества», - сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге ведомства.

Также в ходе брифинга он сообщил, что в столице по поручению министра был проведен мастер-класс по тактике и методике осмотра места происшествия для молодых специалистов, работающих следователями и дознавателями менее года. Мастер-класс проводился на базе одного из районных управлений департамента полиции города Нур-Султана.