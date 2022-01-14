Более 3,5 тысячи новых квартир построены по госпрограмме в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках реализации программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в 2021 году сдано в эксплуатацию более 3,5 тысяч квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Берика Танжарикова.

«В рамках госпрограммы достигнуты положительные результаты – по области в эксплуатацию введено 450,1 тысяч квадратных метров жилья или 3 674 квартиры, что на 18,6% выше уровня прошлого года, в том числе: 236 квартир арендного жилья без права выкупа, 867 квартир кредитное жилье через выпуск облигаций, 1795 квартиры коммерческого жилья, 776 домов индивидуальные жилые дома»,- сообщил Б. Танжариков.

Больше всего жилья сдано в Костанае– 68%, в Костанайском районе – 11%. В области на их долю приходится 79% от всего объема введенного жилья.

«В областном центре активно ведется застройка двух новых микрорайонов «Кунай» и «Береке». Здесь будет построено 102 многоэтажных дома и выделено более 2 тысяч участков площадью 210 тысяч квадратных метров под ИЖС, -сообщил Б. Танжариков. —На сегодняшний день в микрорайоне «Береке» завершено строительство 12 жилых домов.

В микрорайоне Кунай ведется строительство 30 многоэтажных жилых дома».

В этом году, по информации руководителя ведомства, на реализацию программы жилищного строительства будет выделено 21,6 млрд.тенге.

«Планируется завершить строительство 4-х арендных домов в Костанае и одного дома в Лисаковске 14,6 млрд. тенге будут направлены на строительство 51-го многоквартирного кредитного дома. Будет завершено строительство 30 домов в городе Костанай, а также 6-ти домов в городе Рудный. 5,7 млрд. тенге выделено на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к микрорайонам жилищной застройки»,- добавил Б.Танжариков.

Основной объем строительства социального жилья в 2022 году придётся на областной центр, где запланировано возведение 45-ти кредитных домов и 4-х арендных домов с общей суммой выделенных средств более 13 млрд тенге.