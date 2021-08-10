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Более 3,5 тысяч предприятий работают по Ashyq в Костанайской области

10 Августа 2021 20:51
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Более 3,5 тысяч предприятий работают по Ashyq в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области все больше предприятий входят в проект Ashyq. Много и тех, кто не выполняет условия участия и исключаются на некоторое время из проекта. В региональной Палате предпринимателей Костанайской области рассказали, что ждёт аутсайдеров проекта Ashyq.

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Теперь предприятия, на которых произвели менее 20 «чекинов» за две недели, будут исключены из проекта на неделю. При повторном нарушении условий Ashyq аутсайдеров ждет деактивация на две недели, при третьем – на месяц.

«Изменения прописаны в Постановлении № 33 Главного санитарного врача РК. Ранее предприятия с нулевым количеством фиксаций исключались сразу на 2 недели, при повторном нарушении – на 2 месяца. Многие предприниматели говорили о том, что есть объективные причины низкой активности в Ashyq, которые программа не учитывает. В связи с этим был разработан новый подход к исключению из проекта», - сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Изменились и критерии присвоения статуса «Лидеры Ashyq». В новом постановлении увеличили градацию по отраслям. К примеру, объектам общественного питания, караоке, фитнес-центрам в областных центрах и городах областного значения необходимо набрать свыше 1000 фиксаций за две недели, в райцентрах и других населенных пунктах – 500. Парикмахерским – 300 и 200 «чекинов» соответственно. ТРЦ же, чтобы получить статус лидера, необходимо сделать за тот же период не менее 25 000 фиксаций.

НПП РК «Атамекен» ведет дальнейшую работу по пересмотру критериев, чтобы небольшие заведения могли в этом плане конкурировать наравне с крупными. Всего же в Костанайской области на сегодняшний день в проект Ashyq вошли уже 3643 предприятия.


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#Бизнес   #Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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