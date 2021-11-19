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Более 3,5 тысяч пациентов с заболеваниями почек пролечено в Казахстане в 2021 году

19 Ноября 2021 13:28
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Более 3,5 тысяч пациентов с заболеваниями почек пролечено в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о предпринимаемых Правительством мерах для лечения пациентов с заболеваниями почек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для охвата медицинской помощью пациентов с заболеваниями почек в республике развернуто 62 нефрологических отделения на 1722 койки», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Как говорится в предоставленной им информации, оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения от 15.02.2012 года № 86 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих нефрологическую помощь населению РК», от 30.12.2013 года № 765 «Об утверждении Стандарта организации оказания нефрологической помощи населению в РК», от 23.09.2020 года № ҚР ДСМ-109/2020 «Об утверждении перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению».

«За 9 месяцев 2021 года в круглосуточных стационарах по показаниям пролечено 3505 пациентов (за 9 месяцев 2019 года – 3500), услугами гемодиализа охвачено 9575 пациентов (в 2019 году – 8541). На диспансерном учете в настоящее время состоит 9736 (в 2019 г. – 9400) пациентов с хронической болезнью почек (далее – ХБП), в т.ч. с пересаженной почкой – 503», - отметил зампремьера.

В 2019 году заболеваемость составила 118,9 на 100 тысяч населения, в 2020 году – 118,7, за 9 месяцев 2021 года – 107,0. Смертность от почечных заболеваний составила в 2019г. – 41,8 на 100 тыс. населения, в 2020г. – 49,5, в 2021 г. (по предварительным данным) – 42,7. Основной причиной роста смертности в 2020 – 2021 гг., как и во всем мире, явилась пандемия коронавирусной инфекции COVID 19.

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#Правительство РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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