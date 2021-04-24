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    22:02, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 3,5 тысяч нарушений ПДД выявлено в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 тысяч нарушений ПДД за два дня выявлено в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории Алматинской области проходит декадник «Безопасная дорога». В проведении данного мероприятия задействовано около 500 сотрудников патрульной полиции, участковых инспекторов и представителей других заинтересованных органов.

    За два дня проведения ОПМ полицейскими выявлено более 3,5 тысяч нарушений ПДД, в том числе восемь нарушений, совершенных водителями общественного транспорта. Также к административной ответственности за превышение скорости привлечены семь водителей, за выезд на встречную полосу – 14, за нарушение правил маневрирования – 209, за проезд на запрещенный сигнал светофора – 49, за создание аварийной обстановки – 20.
    Почти 450 нарушителей ПДД привлечены за не пристегнутый ремень безопасности, 334 – за пользование сотовыми телефонами при управлении.
    Кроме того, оштрафованы 618 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.
    »В ходе проведения отработки полицейские выявляют и пресекают грубые нарушения правил дорожного движения.
    В ходе ОПМ «Безопасная дорога» проводится профилактическая и разъяснительная работа по недопущению ДТП«, – отметил и.о. начальника управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Айдос Джунусов.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Алматинская область
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